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Гениальные носки
Носки — это то, что вяжут абсолютно все, даже те, кто берет спицы в руки раз в несколько месяцев. Это не просто предмет одежды, это культ, маркер мастерства вязальщицы. Вы не умеете вязать, пока не связали хотя бы одну пару носков.
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Благодарность за публикацию!
Интересная книжка, спасибо
большое спасибо очень полезно.
Спасибо большое. Такая замечательная книга.
!!!
супер !!!
Благодарю вас за столь щедрый подарок!!!
Носки вязать умею и люблю: навязала их различными способами гору, но, все равно, нашла в Вашей публикации много интересного.
Спасибо Вам большое, что поделились этой книгой.
Наташа, СПАСИБО! Настоящая энциклопедия по вязанию носков!
могу тлько присоединиться. Огромное спасибо. Есть же люди, у которых есть желание! Терпение! Безмерный опыт! Щедрость!
Даже стыдно пользоваться бесплатно! Но такое сейчас щедрое время! Будем вязать и дарить тепло и радость как можно большему числу людей. И близким и неожиданно даже не очень незнакомым
Здоровья всем
Спасибо, за такой ценный подарок, по другому и не скажешь!
Отличное пособие для начинающих и умеющих вязать носки! Все подробненько. Спасибо!
Качественная книга!
Спасибо!
Чудесная книга! Спасибо огромное!
огромное спасибо