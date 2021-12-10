Гениальные носки

Носки — это то, что вяжут абсолютно все, даже те, кто берет спицы в руки раз в несколько месяцев. Это не просто предмет одежды, это культ, маркер мастерства вязальщицы. Вы не умеете вязать, пока не связали хотя бы одну пару носков.