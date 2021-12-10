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Гениальные носки

БолталкаИнтересные идеи для вдохновения
natalca (Наталия)
natalca (Наталия)
2021-12-10 13:07:09
Рейтинг: 3946
Комментариев: 685
Топиков: 125
На сайте с: 23.04.2015
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Носки — это то, что вяжут абсолютно все, даже те, кто берет спицы в руки раз в несколько месяцев. Это не просто предмет одежды, это культ, маркер мастерства вязальщицы. Вы не умеете вязать, пока не связали хотя бы одну пару носков.

книга по вязанию, вязание спицами, гениальные носки
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15 комментариев
МамаМарина (Марина Юрьевна)
МамаМарина (Марина Юрьевна)
15083
2021-12-10 13:44:36
+3

Благодарность за публикацию!

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Nadezhda (Надежда)
Nadezhda (Надежда)
2538
2021-12-11 08:38:57
+3

Интересная книжка, спасибо

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lutik
lutik
622
2021-12-11 08:50:49
+3

большое спасибо очень полезно.

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ttn (Татьяна)
ttn (Татьяна)
361
2021-12-11 09:15:14
+3

Спасибо большое. Такая замечательная книга.

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Vera (Vera)
Vera (Vera)
4676
2021-12-11 12:32:33
+1

!!!

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Rina (Марина)
Rina (Марина)
1279
2021-12-11 13:33:15
+3

Благодарю вас за столь щедрый подарок!!!

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chalou (Нина)
chalou (Нина)
1791
2021-12-11 13:42:11
+4

Носки вязать умею и люблю: навязала их различными способами гору, но, все равно, нашла  в Вашей публикации много интересного.

Спасибо Вам большое, что поделились  этой книгой.

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Nadegda (НАДЕЖДА)
Nadegda (НАДЕЖДА)
2350
2021-12-11 14:22:16
+2

Наташа, СПАСИБО! Настоящая энциклопедия по вязанию носков!

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Klara
Klara
636
2021-12-11 14:40:34
+4

могу тлько присоединиться. Огромное спасибо. Есть же люди, у которых есть желание! Терпение! Безмерный опыт! Щедрость! 

Даже стыдно пользоваться  бесплатно! Но такое сейчас щедрое время! Будем вязать и дарить тепло и радость как можно большему числу людей. И близким и неожиданно даже не очень незнакомым

Здоровья всем

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Sindy1113 (Лия)
Sindy1113 (Лия)
217
2021-12-11 19:57:19
+1

Спасибо, за такой ценный подарок, по другому и не скажешь!

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mango5858 (Вера)
mango5858 (Вера)
1145
2021-12-11 21:19:10
+1

Отличное пособие для начинающих и умеющих вязать носки! Все подробненько. Спасибо!

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Elena (Елена)
Elena (Елена)
507
2021-12-11 21:32:35
+1

Качественная книга!

Спасибо!

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kassir-lera (Валерия)
kassir-lera (Валерия)
261
2021-12-12 07:59:47
0

Чудесная книга! Спасибо огромное!

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raisa
raisa
2
2021-12-12 09:20:21
0

огромное спасибо

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