МК вшиваем застежку-молнию в вязаное изделие



За подробный мастер-класс спасибо Е. Гавриловой и bobignu.gallery.ru

Источник: www.stranamam.ru/post/987098/

Мне очень понравился Этот Мастер-Класс.Информация архи полезная для многих.Изделие получается аккуратным, молния надежно вшита.При полном отсутствии времени, рыскать по дневникам в поисках этой публикации, не могу.Большой беды нет в том, что хорошая инфа выложена ещё разИ так: