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МК вшиваем застежку-молнию в вязаное изделие
МК вшиваем застежку-молнию в вязаное изделие
Мне очень понравился Этот Мастер-Класс.
Информация архи полезная для многих.
Изделие получается аккуратным, молния надежно вшита.
При полном отсутствии времени, рыскать по дневникам в поисках этой публикации, не могу.
Большой беды нет в том, что хорошая инфа выложена ещё раз
И так:
За подробный мастер-класс спасибо Е. Гавриловой и bobignu.gallery.ru
Информация архи полезная для многих.
Изделие получается аккуратным, молния надежно вшита.
При полном отсутствии времени, рыскать по дневникам в поисках этой публикации, не могу.
Большой беды нет в том, что хорошая инфа выложена ещё раз
И так:
За подробный мастер-класс спасибо Е. Гавриловой и bobignu.gallery.ru
Источник: www.stranamam.ru/post/987098/
5713
2383
Спасибо большое за подробный урок.
Спасибо большое!
класс!
Спасибо за подробный МК!
Где-то встречала подобный текст, но не такой наглядный и подробный! Огромное спасибо за такой ценный материал! Беру себе с БОЛЬШОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ за ценную находку!
Отличный мастер-класс, очень подробный и понятный. Большое спасибо! Вязала внуку тёплую кофту, молнию догадалась вшить похожим способом, не додумалась про полую резинку. Получилось неплохо, но не так, конечно, как здесь. Теперь буду знать как сделать правильно)
Спасибо!
Большое спасибо. Очень понятный и нужный мастер-класс.
Спасибо огромное!
у меня не открылось ничего, увы...
жаль информация полезная
Вот это урок!!!!