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Мастер классы и новости из мира рукоделия от 21 мая

МК вшиваем застежку-молнию в вязаное изделие

Вязание спицамиВязание спицами аксессуаров
Наталья (Наталья)
Наталья (Наталья)
2020-05-20 12:48:01
Рейтинг: 128969
Комментариев: 13855
Топиков: 2741
На сайте с: 03.11.2015
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МК вшиваем застежку-молнию в вязаное изделие

Мне очень понравился Этот Мастер-Класс.
Информация архи полезная для многих.

Изделие получается аккуратным, молния надежно вшита.
При полном отсутствии времени, рыскать по дневникам в поисках этой публикации, не могу.
Большой беды нет в том, что хорошая инфа выложена ещё раз

И так:


За подробный мастер-класс спасибо Е. Гавриловой и bobignu.gallery.ru
Источник: www.stranamam.ru/post/987098/

молния в вязку
Мне нравится57
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13 комментариев
Ольга (Ольга)
Ольга (Ольга)
700
2020-05-20 15:03:29
0

Спасибо большое за подробный урок.

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margosha
margosha
656
2020-05-20 15:23:09
0

Спасибо большое!

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Sonrisa (Ирина)
Sonrisa (Ирина)
6781
2020-05-20 15:51:53
0

класс! 

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Матеа (Юлия)
Матеа (Юлия)
602
2020-05-20 16:21:04
0

Спасибо за  подробный МК!

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Ninaaka (Nina)
Ninaaka (Nina)
1075
2020-05-20 17:35:49
0

Где-то встречала подобный текст, но не такой наглядный и подробный! Огромное спасибо за такой ценный  материал! Беру себе с БОЛЬШОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ за ценную находку! 

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Natalia (Наталья)
Natalia (Наталья)
532
2020-05-20 19:59:50
0

Отличный мастер-класс, очень подробный и понятный. Большое спасибо! Вязала внуку тёплую кофту, молнию догадалась вшить похожим способом, не додумалась про полую резинку. Получилось неплохо, но не так, конечно, как здесь. Теперь буду знать как сделать правильно)

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elena (Elena)
elena (Elena)
790
2020-05-21 01:29:18
0

Большое спасибо. Очень понятный и нужный мастер-класс.

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ЭленКем
ЭленКем
888
2020-05-21 14:25:13
0

Спасибо огромное!

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olga ()
olga ()
762
2021-05-22 21:50:40
0

у меня не открылось ничего, увы... 

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Наталья (Наталья)
Наталья (Наталья)
128969
2021-05-23 19:23:34
0

жаль информация полезная

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Нинавлад (Нина)
Нинавлад (Нина)
1077
2022-05-21 11:05:38
0

Вот это урок!!!!

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